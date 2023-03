Come tagliare i boschi salvando l’ambiente

Come si tagliano i boschi? Come è cambiato il metodo utilizzato rispetto all’andamento dell’economia? Cosa fare per salvaguardare gli alberi? Legambiente si interroga sullo stato dell’arte, criticità e proposte per una gestione sostenibile del patrimonio forestale in un convegno organizzato per sabato pomeriggio alla Casa del Popolo. Intervengono tra gli altri il presidente regionale Legambiente Fausto Ferruzza, il direttore del Parco nazionale dell’Appennino Giuseppe Vignali, il comandante dei carabinieri forestali Luigi Bartolozzi.