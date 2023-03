Come si diventa giornalista? Gli studenti a caccia di notizie

Cronisti in classe, ma anche tanta voglia di sapere come funziona il mondo dell’informazione. L’istituto comprensivo Spinelli di San Giusto è storicamente sempre presente all’iniziativa ‘Cronisti in classe’ organizzata dal nostro giornale. Ma da qualche anno, grazie all’interessamento degli insegnanti che partecipano all’iniziativa e alla tutor dell’istituto, la professoressa Sabrina Corsino, gli allievi chiedono di incontrare un nostro cronista per fare domande su come si svolge il lavoro del giornalista in un giornale di cronaca, come si trovano le notizie e come vengono selezionate; come nasce il giornale dalla prima riunione di redazione alla stampa in rotativa. La mattinata è cominciata con gli allievi della primaria V A e V B accompagnati dalle insegnanti, Giovanna Pinto, Irene Gigli, Elisa Colonna, Lucia Spiniello. Dopo l’intervallo sono arrivati gli studenti delle medie: 2 A con la professoressa Roberta Salvini; 2 C accompagnata dalla prof. Maria Di Puorto; 2 D con l’insegnante Anna Russo. Tante le domande e le curiosità, soprattutto sui personaggi famosi e su come si diventa giornalista. Per le insegnanti un incontro che ha avvicinato i ragazzi al mondo dell’informazione fuori dai libri di scuola, ma comunque leggendo il giornale.