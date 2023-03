Come salvaguardare l’arte del ricamo

Maestre di ricamo e e allieve si incontrano al Punto Tavarnelle per rilanciare il progetto di valorizzazione dell’arte di ricamare su foglio che iniziò alla fine dell’800, realizzando abiti e scarpe per le dive di Hollywood. Molte le adesioni al primo appuntamento a palazzo comunale. Così dopo il successo della proposta lanciata dal sindaco David Baroncelli per il recupero e la valorizzazione dell’antica tradizione, accolta da migliaia di cittadine di tutta Italia con messaggi e richieste che si sono moltiplicati nel web e sulla pagina Fb del primo cittadino, si è avviato un percorso di confronto e condivisione con la comunità. L’intento è quello di proporre nuove opportunità per la conservazione e promozione di un patrimonio collettivo. Nella sala giunta del palazzo comunale si è tenuto un primo incontro tre le ricamatrici senior e le tante aspiranti ricamatrici, con una ventina di cittadine, tra cui anche i referenti di alcune associazioni locali.