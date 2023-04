Come girare un documentario Laboratorio anche per adulti

Un workshop per realizzare documentari sociali, intitolato "Enacting", è in programma oggi dalle 16 alle 18, alla biblioteca Ragionieri di piazza della biblioteca 4 a Doccia, rivolta a tutti anche se indirizzata, principalmente, ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado e ai loro insegnanti. Durante il pomeriggio professionisti del settore presenteranno il corso innovativo per la realizzazione di opere dedicate a problematiche sociali e illustreranno il funzionamento della piattaforma virtuale di approfondimento attraverso cui potrà essere seguito il corso. L’incontro si concluderà poi con una esercitazione pratica basata sui contenuti del corso. Il progetto, in particolare, è curato dal Centro di Creazione e Cultura APS, partner italiano di Enacting. La partecipazione è libera e gratuita e non occorre prenotazione.