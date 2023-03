"Come fosse poesia" Ugo De Vita racconta i dolori di Franz Kafka

“Come fosse poesia”, insieme a Kafka.

Esercitazione scenica di grande suggestione, quella che si terrà oggi alle 18.30 all’Affratellamento con gli Allievi di “Officina della poesia, il teatro e le arti”.

“Come fosse poesia” racconterà Franz Kafka, attraverso la messinscena di un capolavoro quale “Lettera al padre”, (Brief an den Vater).

Il testo originale era la lettera di Franz al genitore, scritta nel 1919 e mai spedita. Pubblicata dopo la morte dello scrittore nel 1952, il testo rende più chiari i presupposti psicologici dei molti romanzi simbolici e inquietanti dell’autore.

Qui egli tratta dell’affetto e il rapporto con il padre severissimo, e molto amato, Il giovane Kafka roso da turbe infantili e paure d’ogni genere, visse a lungo “elemosinando” una parola di gratificazione e di conforto.

Ugo De Vita, autore, attore, coordinatore didattico di “Officina”, ha curato un allestimento sobrio, con interventi dal vivo del violoncello di Andrea Sernesi, uditore di “Officina”, neolaureato al Conservatorio Cherubini. Saranno di scena con Leonardo Paoli, Massimiliano Cardini, Francesca Fieschi ed il giovane attore romano Filippo Dell’Arte che con Pingitore e De Vita, ha animato ultima stagione al Salone Margherita, poi un interprete di esperienza, il mugellano Maurizio Brunetti.

"Non è un adattamento o una riscrittura - dice De Vita - è un atto unico che “vive” di un contributo musicale importante con arie di J.S. Bach, Andrea che è giovanissimo e mostra grande personalità. Cinquanta minuti per dire del rapporto difficile tra padre e figlio, una relazione che a volte chiede amore e comprensione. Un tema attualissimo e sarebbe bello che in Sala ci fossero genitori e figli".

Ingresso libero.