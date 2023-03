Come crescere i bambini Lezioni di ’educazione’ per genitori e insegnanti

La scuola Giuntini torna ad aprire le porte per riflettere sull’educazione dei bambini con esperti. Il secondo appuntamento del ciclo "Parliamone alla Giuntini" sarà domani alle 20,30, titolo "Dsa: conoscerli per non averne paura." Per conoscere meglio i disturbi specifici dell’apprendimento, sfatarne paure e miti, presenti Alice Margheri, psicologa e pscioterapeuta, e Francesca Mori, logopedista, entrambe specialiste dello studio "L’albero di Maia" a Pontassieve. L’iniziativa è gratuita e per partecipare sarà sufficiente prenotarsi fino ad esaurimento dei posti.