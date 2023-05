Come affrontare gli incendi, la Vab scende in piazza

Il maltempo di queste settimane non deve ingannare. Per la prossima estate sono previste temperature sopra la media e il rischio di incendi è concreto. Così il Comune di Calenzano ha deciso di ‘giocare in anticipo’ con una campagna informativa antincendi boschivi, promossa in collaborazione con Vab e Comando provinciale dei vigili del fuoco, attraverso un depliant che risponde a domande concrete (ad esempio come si crea uno spazio difensivo attorno ad una abitazione o cosa può fare una azienda agricola per prevenire i rischi) che sarà distribuito giovedì 25 alle 16,30 in piazza dell’Unità d’Italia e domenica 11 giugno al Parco del Neto in occasione della Festa dello sport. In queste giornate Vab e vigili del fuoco terranno anche dimostrazioni pratiche per bambini e adulti con l’uso delle loro apparecchiature. Inoltre, saranno presenti stand informativi il 10 giugno alle 10 a Le Croci e alle 16 a Legri. Tutto il materiale sarà disponibile pure sul sito www.comune.calenzano.fi.it. "Con questa iniziativa – ha spiegato il vicesindaco con delega alla Protezione civile Alberto Giusti – vogliamo portare nelle case dei cittadini, specie per chi vive nelle nostre frazioni collinari, le informazioni indispensabili per prevenire il rischio di incendio e far conoscere i comportamenti corretti da adottare. Nel depliant si trova anche un questionario di autovalutazione del rischio della propria abitazione e come si può creare uno spazio difensivo tra gli edifici e la vegetazione".

S.N.