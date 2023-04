Combattere la mafia Le scuole alla scoperta dei beni confiscati

Le mafie si conoscono e combattono concretamente anche scoprendo il patrimonio confiscato alla criminalità e restituito alla fruizione di tutti. È questo lo spirito che anima il progetto "Ti voglio, bene" proposto da Libera alle scuole secondarie di primo grado di Sesto che, dopo il percorso fatto nelle aule, porterà nove classi delle ‘medie’ Pescetti e Brogi a partecipare ‘in trasferta’ a una serie di laboratori organizzati dal presidio di Libera "Silvia Ruotolo" di Sesto Fiorentino. L’iniziativa si terrà nella tenuta di Suvignano che sorge sul territorio di due piccoli comuni della provincia di Siena, Monteroni d’Arbia e Murlo, un’azienda agricola che si estende per centinaia di ettari e rappresenta il bene confiscato alla criminalità organizzata con l’estensione maggiore del Centro-Nord Italia. Obiettivo dichiarato dei laboratori, realizzati anche con il contributo del Comune di Sesto, è "quello di rendere consapevoli i più giovani della presenza e del radicamento della criminalità organizzata anche nei nostri territori". "Siamo molto soddisfatti per questa iniziativa che vede insieme l’associazione, le scuole e il Comune – dice l’assessore alle Politiche educativa Sara Martini - e per il sostegno che riusciamo a dare anche quest’anno come Amministrazione. È una occasione significativa di formazione: la conoscenza diretta e l’incontro con i testimoni e con i luoghi simbolo è fondamentale per educare alla legalità oggi e per lo sviluppo di una cittadinanza attiva soprattutto tra le nuove generazioni".

