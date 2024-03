Combattere i pregiudizi tessendo una nuova trama

FIRENZE

La scuola è il luogo perfetto per attuare la parità di genere. Quest’anno infatti abbiamo partecipato al progetto Cut your stereotypes dell’associazione Scienza in fabula. Nel corso del laboratorio, guidati da Olga Glavasevic ed Eleonora Lallo, abbiamo realizzato dei portachiavi con tessuti riciclati partendo dalla progettazione di un bottone da stampare in 3D. Passando dalla modellazione digitale alla sartoria, ci siamo resi conto che non esistono ruoli precostituiti in ambito lavorativo: uomini più portati per la tecnologia, donne per il cucito, perché tutti abbiamo svolto entrambe le mansioni senza notare differenze. Da questa riflessione è nato il nostro disegno: l’intreccio tra i tessuti rappresenta due trame (società maschile e femminile), entrambe stereotipate, che attraversando i bottoni entrano a far parte di un tessuto puro, come dovrebbe essere una comunità priva di pregiudizi. Al termine dell’esperienza abbiamo intervistato Olga, chiedendole la sua opinione sulla necessità di abbattere gli stereotipi: "È importante rendersi conto che il mondo che abbiamo ereditato ha bisogno di un cambiamento ed esso deve partire proprio dai bambini, poiché la loro innocenza è terreno fertile per educarli a crescere senza barriere. L’arte è una disciplina sensibile, sempre attenta ai problemi di una società che ha bisogno di uguaglianza per permettere a tutti di esprimere il proprio talento". Così, sperimentando nuove forme creative, abbiamo cercato di dimostrare che anche partendo da un semplice bottone si può rimodellare il pensiero e tessere la trama di una società più inclusiva.