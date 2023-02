Ottanta piante e 400 grammi di marijuana: smantellata coltivazione casalinga

Firenze, 22 febbraio 2023 - Coltivava marijuana in casa, è stato arrestato dai carabinieri. È l'esito dell'operazione dei carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno che hanno arrestato un 47enne italiano. Nel corso di un servizio congiunto svolto dalle stazioni di Bagno a Ripoli e Firenze Ricorboli, finalizzato all’individuazione e contrasto di una possibile attività di spaccio in corso nel comune di Bagno a Ripoli, i militari dell’Arma hanno accertato che in una abitazione poteva essere in corso attività di vendita di stupefacenti e, dopo aver verificato strani movimenti di soggetti che entravano e uscivano rapidamente dalla casa individuata, hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare.

All'interno della casa i carabinieri hanno trovato numerosi barattoli in vetro e plastica custoditi nelle varie stanze della casa, tutti contenenti marijuana per un totale di 400 grammi. Nel seminterrato poi è stato trovata una coltivazione di oltre 80 piante della stessa sostanza.