Firenze, 29 novembre 2019 - I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Firenze stanno eseguendo diversi fermi per coltivazione illecita di sostanza stupefacente. Le operazioni sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze. L'operazione denominata 'Erba di Grace', che ha portato ai fermi di oggi tra la Toscana e la Calabria, è lo sviluppo di un sequestro avvenuto tempo fa nel Pistoiese, dove furono ritrovate oltre tremila piante. Le indagini avrebbero messo in luce l'esistenza di un clan della 'ndrangheta che dalla Calabria controllava la coltivazione delle piante di cannabis in Toscana.

