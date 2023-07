Coltiva marijuana Denunciato 63enne

I carabinieri di Vicchio hanno notato alcune piante di marijuana all’esterno di una abitazione e, dopo i controlli, hanno denunciato un uomo di 63 anni, residente in quella casa, per l’ipotesi di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari, dopo aver notato le piante e chiesto spiegazioni, sono stati raggiunti dal proprietario dell’immobile, e hanno esteso i controlli alla casa in questione, rinvenendo materiale normalmente utilizzato per le serre, destinate alla coltivazione. Tutto questo materiale, assieme a dodici piante di cannabis, è stato posto sotto sequestro.