Coltello puntato alla ex. Panico al supermercato

Per niente rassegnato alla fine della loro relazione, l’ha cercata di nuovo. Pronto a tutto, forse anche ad ammazzarla. Poteva finire in tragedia, ma grazie al tempestivo intervento delle volanti della polizia, l’uomo, un 37enne marocchino, è stato arrestato. Anche per tentato omicidio della donna, italiana, con cui aveva avuto una relazione.

Le volanti della polizia sono intervenute mercoledì sera intorno alle 20

La zona è quella delle Piagge, via del Pesciolino.

Qui, fuori dal supermercato Conad, la donna sarebbe stata aggredita.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata sorpresa dall’ex compagno, che forse la stava seguendo.

L’uomo, con un gesto repentino, l’avrebbe afferrata puntandole un coltello nell’intento di farla salire a bordo della propria autovettura.

La donna sarebbe però riuscita a svincolarsi e a rifugiarsi all’interno dell’attività commerciale, mettendo in fuga l’uomo.

Secondo quanto emerso, l’episodio in questione non sarebbe il primo, infatti da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima abbia subito diverse vessazioni durante tutto il periodo di relazione con l’indagato. Anche se non erano mai state sporte denunce, fino all’altra sera.

Le volanti di via Zara, immediatamente intervenute, hanno poco dopo fermato il 37enne nei pressi dell’abitazione della donna.

Nonostante i tentativi dell’uomo di sottrarsi ai controlli, gli agenti hanno messo un punto alla vicenda.

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno scoperto inoltre che, poco prima, il cittadino straniero aveva condiviso alcuni momenti di intimità tra lui e la donna, ma è stato accertato che la diffusione è stata limitata uno “stato“ di whatsapp fortunatamente visibile soltanto alla donna.

Comunque per l’uomo, accusato di tentato omicidio, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale, si sono spalancate le porte del carcere di Sollicciano.

Nei prossimi giorni comparirà dal giudice per la convalida.

L’indagine è affidata al sostituto procuratore Christine Von Borries.

