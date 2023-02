Coltello in pugno rapina farmacia in via Panzani

Brandendo un coltello si è fatto consegnare 300 euro, poi ha ordinato al farmacista di chiudersi in bagno ed è scappato. Rapina domenica pomeriggio in una farmacia in via Panzani. Il bandito, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe atteso davanti alla vetrina che tutti clienti abbandonassero il locale. Una volta entrato, avrebbe fatto il giro del bancone e minacciato il farmacista con un coltello facendosi consegnare il denaro in cassa. Prima di scappare con il bottino avrebbe ordinato al farmacista di chiudersi in bagno. La vittima ha obbedito e solo quando non ha sentito più rumori e voci è uscito dalla toilette e ha contattato il figlio, che ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia.