Coltello all’addome: "Dammi tutto" Paura per un insegnante rapinato

Coltello piantato verso il basso ventre, un 49enne insegnante è stato rapinato lunedì sera all’incirca tra le 21 e le 21,30 in via Benedetto Dei. L’uomo preso di mira da due rapinatori da strada stava dirigendosi verso via Ippolito Rosellini, poi a casa.

Il suo racconto-denuncia ai Carabinieri della Stazione Santa Maria Novella è allarmante.

L’insegnante percorre la strada in bicicletta a pedalata assistita. Lo avvicinano a piedi due uomini, più giovani, che lui descriverà poi come stranieri. Fingono di chiedergli una informazione, ma subito uno dei due gli afferra il polso, quasi glielo torce e lo neutralizza definitivamente puntandogli la lama contro l’addome: "Dammi tutto quello che hai" gli sibila quello minaccioso. Non ci sono possibilità di reagire, figuriamoci, e neppure di tentare di fuggire sfruttando la bicicletta e una pedalata resa ancora più agile dalla paura.

L’insegnante non reagisce: "Ho dovuto consegnargli l’orologio, un Omega, il portafoglio Montblanc con cento euro, cellulare, zaino e bicicletta’.

I due aggressori si lustrano gli occhi, arraffano e scappano verso la vicina piazzetta del Terzolle, poi dileguandosi nella oscurità. Al 49enne la consolazione di non essersi fatto male. Non poco, di questi tempi. L’insegnante, tornato a casa, si riprende un po’ dallo stordimento, realizzerà dopo il pericolo corso, quasi subito va nella caserma dei carabinieri, nella speranza di guadagnare tempo. ’Uno aveva il giubbotto nero, credo che li saprei riconoscere. Sono due nordafricani’ dice senza tradire indecisioni. Potrebbero forse orientare le indagini le telecamere degli impianti di videosorveglianza.

Bottino della rapina tanto fulminea quanto potenzialmente violenta stimato in 15000 euro: 6000 la bicicletta a pedalata assistita, ne vale 8000 invece l’orologio sradicato dal polso. Il conto con il resto è presto fatto. Questa la prima stima del colpo, uno dei troppi a cielo aperto a quasiasi ora del giorno e della notte.

g.sp.