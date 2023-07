Coltellate alla stazione Nardella chiede agenti Duello con Fratelli d’Italia "Basta scaricabarile"

"Una situazione inaccettabile per la sicurezza". Il tuono del sindaco Dario Nardella è arrivato dopo il lampo dell’ennesima notte di coltelli alla stazione di Santa Maria Novella terminata con un 33enne ricoverato in prognosi riservata dopo aver ricevuto alcune coltellate. Così il primo cittadino è tornato a pestare sul governo. La richiesta è la stessa da giugno: almeno 200 agenti in più per garantire la sicurezza a fiorentini e turisti che gonfiano la popolazione di Firenze da 360mila abitanti, almeno ad 800mila giornalieri.

"Il Comune – spiega Nardella – ha messo una pattuglia della polizia municipale e gli steward ma non bastano. Siamo di fronte a fatti gravi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Occorrono almeno due pattuglie fisse di polizia e carabinieri e controlli a tappeto tutto il giorno, altrimenti il problema non si risolve". Le stesse parole dell’assessore alla Sicurezza, Bendetta Albanese che punge più a fondo. "La polizia municipale – commenta – sta rafforzando i servizi con personale proprio in tutti i luoghi più critici, ma non possiamo confondere i piani e sostituirci al lavoro che compete al governo. Chi ci chiede di mettere i vigili sotto la stazione dei carabinieri in Santa Maria Novella non ha le idee chiare: o mostra una inconcepibile sfiducia verso le forze dell’ordine oppure strumentalmente cerca di nascondere le responsabilitá del Governo per la carenza di agenti che la nostra cittá soffre. Ci mandino subito i 200 agenti che servono a Firenze".

Il dossier Santa Maria Novella è già all’attenzione del governo che, dal 10 gennaio ha dato il via all’operazione ’Alto impatto’: una serie di controlli intensivi sulla città con numeri, al momento ritenuti soddisfacenti. Ma soprattutto con risultati che sulla carta sono maggiori di quelli dei due governi precedenti.

A parlare sarebbero le cifre: 8.119 persone controllate in sette mesi di cui quasi la metà stranieri, 132 denunce, 861 veicoli al setaccio. Ma soprattutto 1.520 agenti impiegati tra polizia di Stato, Municipale e altri enti che hanno arrestato 10 persone e ne hanno denunciate 132. Insomma un bagaglio che per Roma, già dimostra quanto lo scudo anticriminalità costruito per Firenze sia solido. E la richiesta di Nardella ora sbatte sulle parole piccate del senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi. "Il disastro dei debiti del Maggio. La topica dello stadio Franchi inserito nei fondi del Pnrr, pur sapendo che strutture simili non erano neppure contemplate nel Piano. E ora Nardella fa lo scaricabarile sul governo Meloni, in carica da poco più di 8 mesi, anche sul degrado in cui versano la stazione e la cittá, dandogli tutte le colpe possibili. Ricordo che i cittadini non sono stupidi: la sinistra governa da sempre Firenze, è chiarissimo quindi che la responsabilità delle catastrofi fatte sia solo sua".

