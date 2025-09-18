Colpo di pistola al petto. È gravissimo

Uno sparo ieri mattina ha improvvisamente squarciato la tranquillità di Cavallina, frazione di Barberino di Mugello a due passi dal lago di Bilancino. La detonazione proveneniva da uno dei garage condominiali della zona, poi le urla hanno richiamato vicini di casa e abitanti della zona, che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trovato un uomo di 67 anni, in una pozza di sangue e con una profonda ferita al torace, ma ancora vivo. L’uomo, caricato prima in ambulanza e poi sul Pegaso, è stato portato all’ospedale di Careggi, dove versa in gravi condizioni. I carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, stazione di Barberino di Mugello, sono arrivati sul posto pochi istanti dopo i sanitari, e a loro toccherà il difficile compito di ricostruire quanto accaduto. Al momento dei fatti l’uomo si trovava da solo. I militari hanno rinvenuto in terra una pistola, e dovranno stabilire se si sia trattato di un incidente, magari durante le operazioni di pulizia dell’arma, o di un gesto volontario. "Abbiamo sentito questo forte boato – racconta un vicino di casa –, in molti hanno pensato a un’eplosione, la moglie è subito corsa a controllare cosa fosse accaduto, e l’abbiamo sentita urlare, allora altri abitanti del condominio sono accorsi, hanno poi detto che c’era molto sangue". All’arrivo dei carabinieri l’uomo era già stato caricato in ambulanza dai sanitari, e come detto la pistola è stata rinvenuta a terra, in garage. Tutti sono sconcertati e sorpresi da quanto accaduto. Pare che l’uomo non sia un appassionato di armi e neanche un cacciatore. E molti affermano di non sapere neanche che detenesse una pistola.

Nicola Di Renzone