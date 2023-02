"Colpita un’intera comunità Chiudete le sedi estremiste"

Il Collegio dei docenti del Liceo Michelangiolo, riunitosi mercoledì pomeriggio ha condannato con fermezza i fatti di sabato ed ha auspicato la chiusura dei luoghi dei movimenti dell’estrema destra definendo l’aggressione "squadrista, di stampo fascista". I vertici dell’istituto hanno manifestato piena solidarietà e vicinanza agli studenti pestati e alle loro famiglie.

"Non è la prima volta che il Liceo Michelangiolo, che è stata la scuola di Piero Calamandrei, di Carlo e Nello Rosselli, di Anna Maria Enriques Agnoletti, subisce un attacco simile - si legge nel comunicato - che offende l’intera comunità e ne oltraggia il patrimonio di valori.

Il Collegio dei docenti del Liceo Michelangiolo ringrazia per la solidarietà mostrata ai nostri studenti aggrediti e al nostro istituto dalle autorità cittadine e da dirigenti scolastici, docenti e studenti di altre scuole fiorentine, concorde nel respingere l’ideologia fascista e tutte le azioni ad essa ispirate". Dal collegio fanno sapere che a loro avviso colpire gli studenti di una scuola è come colpire tutta la Scuola, intesa come luogo di cultura, di confronto e di crescita.

"Ci si chiede pertanto, a seguito di questo episodio, come mai sia consentita agibilità politica e disponibilità di spazi cittadini a movimenti e gruppi che si richiamano ancora nella teoria e nella prassi al fascismo - continuano. Ognuno di noi oggi è chiamato, con la sola forza dei principi di libertà e tolleranza espressi dalla Costituzione, ad assumersi la responsabilità del proprio ruolo educativo, culturale e politico, schierandosi e denunciando apertamente senza ritardi, reticenze ed omissioni di sorta, che aprono la strada - come è successo davanti al Michelangiolo - solo alla violenza di chi nella democrazia non si riconosce".

Il Consiglio di Istituto, inoltre, "dopo la grande solidarietà che i cittadini e le cittadine hanno espresso agli studenti e alle studentesse del liceo Michelangiolo, ritiene necessario non solo esprimere la condanna per l’aggressione, ma dare un segnale ulteriore, affinché non si lascino soli gli studenti quando tutti i riflettori mediatici e politici saranno spenti. Non può passare il messaggio che di fronte a un’aggressione violenta l’istituzione a cui fanno riferimento resti di fatto indifferente. Il Liceo Michelangiolo si impegna pertanto a costituirsi parte civile qualora ci siano processi penali".