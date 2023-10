Collettivo Corsica, nuova occupazione. Militanti in uno stabile in zona Careggi Gruppo di antagonisti Corsica 81 occupa una casa colonica di proprietà dell'Inail a Firenze. Invitano a visitarli e a costruire mondi contro il deserto sociale. Immobile già occupato da persone legate al Movimento di lotta per la casa, sgomberato a ottobre 2021.