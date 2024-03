Collaboratori stagionali per l’Antico Spedale

La Cooperativa Le Rifiorenze apre i colloqui per l’assunzione di collaboratori stagionali (periodo marzo/aprile - settembre/ottobre) da inserire con le mansioni di receptionist e addetto alle pulizie nel team dell’Antico Spedale del Bigallo. Si cercano ragazze e ragazzi dinamici, possibilmente auto/moto muniti predisposti al lavoro di squadra in un ambiente internazionale e ricco di stimoli. Il lavoro sarà part time (fino a 39 ore settimanali) e si svolgerà su turni, inclusi i fine settimana, con un giorno di riposo. È necessaria la buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto ed è apprezzata una seconda lingua. La conoscenza dei sistemi gestionali alberghieri e ulteriori lingue sono titoli preferenziali. Si valuta positivamente l’esperienza nella gestione dei social media. Il contratto di riferimento è quello del settore turismo. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]