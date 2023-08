Coldiretti, i parchi come soluzione al caldo. Ma a Firenze c'è ancora tanto da fare

Firenze, 23 agosto 2023 – La soluzione al folle caldo di questa estate (e la sensazione è che ormai ci dovremo abituare) c'è. Si chiama 'parco'. Secondo la Coldiretti un'area verde urbana di 1500 metri quadrati raffredda in media 1,5 gradi e propaga i suoi positivi effetti a decine di metri di distanza. Il problema è che l'Italia è indietro e nella speciale classifica per grandi città Firenze ha solo 25,4 metri quadrati di verde pro capite. Poco.

La media italiana è di 32,5 metri quadrati e anche questo dato non è alto. Secondo Coldiretti tra le città più bollenti ci sono Roma con 16,9 metri quadrati di verde pro capite, appunto Firenze con 25,4, Torino con 23,7, Bologna con 22,1 e Napoli con 13,5 metri quadrati. Per Coldiretti il verde migliora anche la qualità della vita nelle città visto che una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro di piante è in grado di aspirare dall'ambiente ben 20mila chili di anidride carbonica (CO2) all'anno, secondo un'analisi della Coldiretti.