Veicolo in avaria, lunghe code nel tratto fiorentino dell’A1

Firenze, 14 aprile 2024 – Disagi per chi viaggia nel tratto fiorentino dell’autostrada del Sole. A causa di un veicolo in avaria si sono formate lunghe code tra il bivio A1-Complanare Firenze Nord e il bivio A1-Variante in direzione Milano.

I rallentamenti hanno raggiunto anche gli 8 chilometri. Ad aggravare la situazione ci si è messa anche un’auto in panne sulle Croci di Calenzano, viabilità alternativa per chi aveva scelto di uscire dall’autostrada per evitare le code. Anche in questo caso il traffico è rimasto congestionato.

In aggiornamento