Firenze, 19 febbraio 2020 - A causa di un autoarticolato in avaria al chilometro 276 dell'autostrada del Sole tra il bivio per la Direttissima e Calenzano-Sesto Fiorentino in direzione Firenze ci sono 10 chilometri di coda, come riporta il sito di Autostrade per l'Italia.

I veicoli per un po' hanno circolato su una sola corsia. L'autoarticolato poi è stato rimosso e adesso (alle ore 18) il traffico circola su due corsie. Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

Una giornataccia per l'A1, nel tratto fiorentino: poche ore prima diversi chilometri di coda si erano verificati in direzione opposta, verso Bologna, tra Firenze Sud e Scandicci a causa di un incidente.