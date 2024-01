Cocollini lascia la politica per la compagna Perini

Quando si lavora tante ore al giorno, sempre insieme, è facile che si possa andare oltre. Ecco quindi che negli anni a Palazzo Vecchio sono nate diverse storie d’amore: alcune menzionabili (anni fa l’amore sbocciò tra una componente della giunta e un consigliere di opposizione), altre su cui è meglio sorvolare. Alcune durate anni, altre un attimo. L’amore a Palazzo Vecchio è comunque nell’aria e quindi ecco una nuova puntata, che ha addirittura risvolti sulle prossime elezioni. Lei è Letizia Perini, consigliera comunale del Pd con l’ambizione di entrare nella prossima giunta (se vincerà Sara Funaro).

Lui è Emanuele Cocollini, ex Lega e poi entrato nel gruppo Centro. L’amore tra di loro dura da anni ma, per motivi di opportunità, è sempre stato un po’ nell’ombra: niente foto sui social. Niente di niente. Fino al passo geniale, raccontato nell’edizione fiorentina di Repubblica: Cocollini ha annunciato che non si ricandiderà come consigliere comunale pur di non intralciare la compagna, che appunto si gioca un posto nella prossima giunta e anche perché, lo dice lo stesso Cocollini, "Letizia fa politica meglio di me". La carriera politica di Cocollini dunque, al momento, si ferma qui, al primo mandato da consigliere comunale e anche al ruolo di vicepresidente dell’assemblea cittadina.

"E’ stata una scelta condivisa, ora mi sento doppiamente responsabile rispetto all’attività che svolgo. Non ci siamo mai posti il tema del genere", sintetizza Perini. Nel frattempo la coppia è diventata un fenomeno mediatico e in Comune non si parla d’altro, anche per ‘alleggerire’ un clima ormai diventato pesantissimo in vista delle elezioni. Che Cocollini, nonostante le tante chiamate ricevute da diversi schieramenti politici, guarderà "solo" da fiorentino, tifando per un’exploit della sua Letizia.

N.G.