Firenze, trovato con 45 grammi di cocaina: arrestato

Firenze, 8 luglio 2023 - Trovato con 45 grammi di cocaina all'interno di uno stabile in disuso nel quartiere di Rifredi a Firenze. Per questo un 23enne di origini marocchine è stato arrestato ieri dai carabinieri nel corso di un'ispezione. L'uomo, apparso alla vista dei militari già nervoso, ha subito ammesso di essere in possesso di un quantitativo di droga, in parte già suddiviso in dosi pronte per essere vendute. Perquisendo la stanza in uso al 23enne i carabinieri hanno rinvenuto un'ingente somma di denaro insieme a telefoni cellulari, personal computer e tablet, sui quali allo stato sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza e per risalire ai legittimi proprietari.