Cobas e Noi scuola uniti "Stop al precariato"

Presidio di protesta sotto il consiglio regionale in via Cavour. Ieri pomeriggio le sigle sindacali, richiamate dai Cobas e Noi scuola si sono riunite per chiedere lo stop al precariato e la stabilizzazione dei docenti con tre anni di servizio e Ata con 24 mesi. "La continuità didattica pretesa dalla UE - si legge in una nota delle due rappresentanze - si realizza stabilizzando i docenti precari e garantendo la presenza di i docenti nelle scuole fin dal primo settembre con le convocazioni in presenza. Non con i blocchi alla mobilità" concludono

"La situazione del precariato è peggiorata– spiega Silvana Vacirca, membro dell’esecutivo provincuiale di Cobas scuola– ci sono 240mila docenti precari, è il 25% del personale. Questo vuol dire che il sistema dei concorsi non funziona" conclude