CNR di Firenze, oggi iniziative per il centenario della nascita

Anche la sede del Cnr di Firenze, attiva all’interno del campus universitario, parteciperà con una serie di iniziative, oggi, alle celebrazioni per il centenario della nascita. Alle 10 in programma l’evento ‘Salviamo la biodiversità agraria con il nostro smartphone’ organizzato dall’Istituto di bioeconomia (Cnr-Ibe) presso l’area della ricerca Cnr (via Madonna del Piano, 10). In mattinata saranno presentati due progetti legati alla biodiversità agraria rivolti all’olivo e al castagno e sarà illustrata un’innovativa modalità di gestione partecipativa delle informazioni legate alle piante, al loro uso e conservazione. I partecipanti sperimenteranno sugli smartphone un’applicazione, nata grazie a un finanziamento europeo, con la quale possono essere segnalate, mappate e descritte piante a rischio di estinzione oppure quelle che presentano qualche carattere di futuro interesse e suscettibili di attenzione da parte dei ricercatori.