Cna e istituti alberghieri insieme per i giovani

"Il protocollo siglato tra Cna e Re.Na.l.A. (Rete nazionale istituti alberghieri) segna l’inizio di una importante collaborazione - spiega Francesca Petrini, presidente nazionale di Cna Agroalimentare -. I dati nazionali ci dicono che il 68% dei giovani che cerca il primo impiego lo trova in un’impresa artigiana, quindi più di uno studente su due, al termine della scuola, passa dalle nostre imprese per entrare nel mondo produttivo. Questo acquista maggiore importanza se si pensa che le nostre imprese hanno una funzione di presidio sociale, e quindi l’artigiano per molti giovani non è solo un datore di lavoro ma è molto di più". "L’85% delle imprese artigiane e Pmi sta cercando personale e non riesce a trovarlo mentre il 72% degli studenti sarebbe felice di provare, durante il percorso formativo, un’esperienza in azienda" ha ribadito il presidente di Cna Toscana Luca Tonini (nella foto).