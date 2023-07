Clima e futuro delle Pmi Simbiosi fondamentale Oggi l’assemblea di Cna "Sostenibilità prioritaria"

Cambiamenti climatici. Se ne parlerà oggi a Firenze durante l’Assemblea Privata 2023 di Cna Firenze Metropolitana. Un tema che il presidente dell’associazione, Giacomo Cioni, ritiene strategico per il futuro delle pmi.

Eppure, presidente, se ne parla da decenni. Si prendono anche decisioni, ma dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi sembrano di poco interesse per le imprese.

"Tutt’altro. Il recente blocco di circolazione imposto alle auto diesel euro 5 in alcune zone della città di Firenze non ha forse un impatto sulla nostra vita di cittadini ed imprenditori? O ancora, l’alluvione del maggio scorso in Emilia Romagna e Alto Mugello non ha forse inciso sulle imprese esponendole a rischi fisici e finanziari? E l’elevato indice di rischio idrogeologico della Toscana non è forse uno dei motivi per cui il costo del denaro è maggiore nella nostra Regione che in altre? Siamo lontani dagli anni ‘70, quando alle imprese erano richieste solo performance produttivo-economiche. Oggi, ad essere prioritario è invece il requisito di sostenibilità".

Si parla tanto di Esg, eppure tantissime Pmi non ne conoscono il significato, tantomeno le implicazioni che riversa nella conduzione di un’azienda.

"Esatto, eppure si tratta proprio dei fattori di tipo ambientale (Environmental), sociale (Social) e di governo societario (Governance) che qualificano un’attività come sostenibile: processi produttivi meno energivori, riduzione delle emissioni, promozione di iniziative di diversità e inclusione, formazione, tanto per fare alcuni esempi. Fattori che le imprese dovranno rendicontare dal 2024. Ad oggi le piccole sono escluse dall’obbligo, ma nessuno, Pmi comprese, può permettersi di ignorare i vantaggi che derivano da un buon rating Esg".

Gli istituti di credito garantiranno più finanziamenti, e a tassi più convenienti, solo alle imprese che rendiconteranno gli impatti Esg, ed è l’Unione Europea che sta elaborando gli standard di rendicontazione. Ci sono problemi in vista per le imprese italiane?

"Siamo già al lavoro affinché i modelli di rendicontazione vengano tarati anche sulla dimensione della piccola impresa. Devono essere documenti non solo easy to read, ma in grado di rilevare e premiare i comportamenti sostenibili delle Pmi. Per dire, sia fare impresa in territori “difficili” come il Mugello (e quindi valorizzare il fattore sociale dell’Esg), che la compagine sociale di una Snc che, naturalmente attenta alla diversità di genere, rispetta invece i fattori di governance, devono essere premiati".

Quale è il ruolo delle piccole imprese nella transizione green?

"Di primo piano, come conferma la presenza alla nostra assemblea del segretario generale di Cna Otello Gregorini. Le imprese artigiane rappresentano l’ossatura manutentiva del Paese, uno dei pilastri della transizione ecologica e della modernizzazione e messa in sicurezza dell’Italia. Occorre favorire il grande sforzo che stanno realizzando per adeguarsi al cambiamento, attraverso semplificazioni burocratiche, incentivi fiscali, supporti formativi. La transizione deve essere un’opportunità, non un ostacolo".