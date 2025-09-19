Clima, arte e memoria femminile. Il Mad e una stagione d’impegno

Fare dell’arte uno strumento di riflessione e dialogo, con mostre che si affiancano a un ricco programma di formazione e welfare culturale. Questa l’anima della nuova stagione del Mad Murate Art District, che conferma così la sua vocazione a essere non solo un luogo espositivo, ma anche un laboratorio di ricerca, produzione, inclusione e sperimentazione culturale. E non mancano le mostre internazionali, che offrono uno sguardo su temi universali e attuali: dalla memoria e tradizioni al rapporto con la natura alle sfide del cambiamento climatico.

Riguardo alla stagione espositiva, dal 23 ottobre al 18 gennaio nello spazio civico gestito da Fondazione MUS.E con la direzione artistica di Valentina Gensini, sarà allestita la mostra ‘Cultura (im)materiale’ di Jakkai Siributr, che indaga la memoria femminile grazie a una ricerca che intreccia le tradizioni del suo Paese con le comunità di ricamatrici toscane.

La retrospettiva sull’opera trentennale di uno dei più noti artisti thailandesi, è un’esposizione site-specific che intreccia Oriente e Occidente, memoria e contemporaneità. Il 20 novembre nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio si apre la mostra ‘Il Tempo fluido’, e al centro della sala inmersiva ci sarà la produzione video dell’artista cinese Che Jianquan. Vuole essere invece un visionario atlante del mondo futuro il progetto fotografico Atlas of the New World, mostra fotografica di Edoardo Delille e Giulia Piermartiri dal 4 dicembre al Mad. Un’esposizione che mette in dialogo immagini di territori segnati dal cambiamento climatico con proiezioni che evocano scenari futuri. Non solo le tre mostre, ma anche un denso programma di attività formative inclusive sono i fiori all’occhiello dell’autunno di Mad. Accanto alle esposizioni c’è infatti un programma di corsi dedicati al welfare culturale. Si va da quello coreutico inclusivo ‘Ogni corpo, ogni espressione’ curato dal Mad insieme a Versiliadanza, ai corsi inclusivi del Pn Metro con masterclass e giornate di alta formazione con professionisti del settore. Di respiro accademico è il nuovo master post-laurea in Mediazione transculturale del patrimonio artistico e del contemporaneo, organizzato con l’Istituto Palazzo Spinelli. Il programma formativo comprende anche un corso di training vocale per persone fragili, uno di improvvisazione teatrale per giovani adulti con autismo e un corso di teatro pensato per donne con passato migratorio.

Maurizio Costanzo