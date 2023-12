Firenze, Università in lutto per la morte di Claudio Catini

Firenze, 15 dicembre 2023 – Il professor Claudio Catini, già ordinario di anatomia umana, è morto all'età di 88 anni nella sua casa di Firenze. L'annuncio della scomparsa, avvenuta mercoledì 13 dicembre, è stato dato oggi dall'Università di Firenze, dove ha svolto tutta la sua carriera accademica.

Nato nel 1935 a Ravenna, Catini è stato allievo del professor Ignazio Fazzari e assieme ai professori Balboni, Brizzi, Orlandini, Pacini e Gremigni, ha rappresentano una delle colonne portanti dell'anatomia fiorentina dagli anni sessanta agli anni Duemila. Nel 1981 è stato diventato professore ordinario nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. Catini ha ricoperto la carica di direttore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica ed è stato primo presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie. Ha dedicato la sua vita professionale alla didattica e alla ricerca: stimato dagli allievi per l'empatia e la coerenza, i suoi insegnamenti costituiscono un punto di riferimento per molti medici laureati nell'Ateneo fiorentino.