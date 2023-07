Claudia Sequi presidente di Assopellettieri

Eva

Desiderio

Per la prima volta una donna alla Presidenza di Assopellettieri: è Claudia Sequi, 55 anni, fiorentina, vicepresidente della società Pelletterie Claudia Srl fondata nel 1971 dal padre Vittorio, che oggi l’imprenditrice dirige insieme al fratello Filippo Sequi. È stata eletta all’assemblea dei soci di Assopellettieri, aderente alla Confindustria e a Confindustria Moda. L’imprenditrice – già da anni all’interno del consiglio generale – assume il ruolo di presidente per il biennio 20232024, sostituendo Franco Gabbrielli, che, dal 2019, ha enfatizzato il carattere fortemente imprenditoriale dell’associazione grazie a numerosi progetti, come il rilancio di Mipel, la nascita di Mipel Lab e Gli Stati Generali della Pelletteria Italiana, come ha ricordato Danny D’Alessandro, direttore generale di Assopellettieri.

Sequi ha tracciato le linee programmatiche che orienteranno il suo mandato in continuità con il percorso di Gabbrielli. Fra i temi più caldi formazione, sostenibilità, dialogo con le istituzioni, internazionalizzazione, attenzione e giusto spazio a tutte e tre le anime della pelletteria Made in Italy: i brand del lusso, le Pmi e i produttori. Tutti argomenti che verranno approfonditi nel corso dei prossimi "Stati Generali della Pelletteria Italiana", organizzati da Assopellettieri con il supporto di The European House of Ambrosetti e previsti il 17 ottobre a Firenze.

L’azienda Claudia Firenze produce borse a suo marchio e per terzi a Pontassieve ed è nota per il suo made in Italy. Fondata da Vittorio Sequi nel 1971 è stata condotta da lui fino agli anni Novanta quando passò il timone ai figli Claudia e Filippo. "Siamo in un momento cruciale per le nostre aziende e sento forte l’impegno di proseguire percorso e progetti avviati da Gabbrielli. Per me sarà molto importante il concetto di squadra".