Classe V A Scuola primaria "Concetto Marchesi" Calenzano

‘Economia circolare: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma’: è la mostra a cura della classe VA della scuola primaria Concetto Marchesi di Carraia, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Calenzano. Ha preso il via dal 12 aprile per proseguire fino al prossimo 12 maggio ed è ospitata nell’aula polivalente del plesso con accesso libero a tutti i bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

Lo scopo principale di alunni e maestre è sensibilizzare coetanei e colleghi sul tema dell’ecologia e dell’economia circolare. La mostra nasce dall’esperienza diretta dei ragazzi che si sono documentati, confrontati e appassionati al tema dell’economia circolare. Hanno creato dei loro prodotti per spiegarne l’importanza. "Come titolo della mostra - spiega Davide - abbiamo scelto una frase ripresa da una legge fisica: la legge della conservazione della massa; anche i prodotti che noi usiamo hanno un impatto sul nostro pianeta e spesso non si possono distruggere. Per questo riteniamo importante trasformare gli oggetti riciclati, donando loro una nuova vita". La mostra è suddivisa in tre parti, una per ogni tema trattato: ‘Economia circolare’, ‘Il riciclo dei rifiuti’ ed infine ‘Il futuro’.

Gli alunni hanno prodotto vari elaborati: poster, dipinti, slogan pubblicitari, oggetti nati dal riciclo e opere d’arte: "La parte più interessante della mostra – spiegano i ragazzi – è quella inerente il futuro. Attraverso i nostri lavori si può riflettere su quali saranno le conseguenze del nostro operato. Siamo ancora in tempo per salvare il nostro pianeta, ma è importante ricordare un concetto chiave: la coesione. Noi bambini sappiamo che adottando piccole accortezze e cambiando le nostre abitudini potremmo aiutare il nostro pianeta, ma le idee e i concetti non bastano! Abbiamo imparato che per risolvere i problemi dobbiamo agire tutti insieme, perché ‘l’unione fa la forza’ e la stessa cosa accade se uniamo le forze di tutte le persone del mondo e ci muoviamo insieme verso un pianeta che ricicla e rispetta le proprie risorse".

L’Europarlamento definisce con queste parole l’economia circolare: "L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riuso, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile". Anche noi ragazzi condividiamo queste parole e cercheremo di diffonderle il più possibile così da aiutare il nostro pianeta Terra e salvaguardare il nostro futuro.