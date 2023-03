Classe unica Associazione Trisomia 21 - Firenze

Nell’aria c’è tanto smog quindi per inquinare di meno si può cambiare il nostro modo di vivere con delle semplici regole.

1. Viaggiare in maniera ecosostenibile Il mezzo di trasporto più ecosostenibile, dopo i piedi chiaramente, è la bicicletta. Utilizzarla per spostarsi in città eviterà di inquinare con l’automobile. La bici è quindi un mezzo ecologico ed economico. Se non fosse possibile, sarebbe meglio utilizzare l’autobus in città. Per viaggi più lunghi utilizzare un mezzo di trasporto pubblico come il treno.

2. Attenzione all’acqua quando ci si lava Chiudere l’acqua mentre ci si lava i denti o mentre ci si fa lo shampoo.

3. Usare la borraccia invece della bottiglietta di plastica monouso Evitiamo fin da subito oggetti di plastica usa e getta come bottiglie d’acqua. Per bere in giro, portare la borraccia da riempire.

4. Fare la spesa a chilometro zero Invece di andare al supermercato cercate di comprare dai contadini della zona. È anche importante cercare di mangiare alimenti di stagione.

5. Acquistare vestiti usati Per diminuire la produzione industriale di vestiti è meglio comprare quelli usati. Adesso vanno anche di moda.

6. Non sprecare frutta e verdura Non buttare gli avanzi di cibo, e trovare delle ricette per riutilizzarli.

7. Attenzione all’elettricità Spegnere sempre la luce quando si cambia stanza e non accenderla quando fuori c’è il sole. Spegnere il computer e il cellulare quando non si usano.

8. Utilizzare detersivi ecologici Anche questa scelta è importante per non inquinare.

9. Scegliere prodotti di bellezza ecosostenibili Anche la beauty routine ha il suo impatto sulla natura. Scegliere dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili in cotone. Anche shampoo, creme e profumi solidi che non necessitano di flaconi di plastica per contenere il prodotto.

10. Usare lampadine a led in casa. Consumano meno energia e hanno un minor impatto ambientale.

11. Avere piante in casa purifica l’aria Le specie più efficaci sono l’Aloe, la Sansevieria, il Pothos, la Dracena, l’Azalea, il Ficus, lo Spatifillo e il Falangio.

12. Diminuire il consumo di carne Gli allevamenti intensivi hanno un forte impatto sull’inquinamento.

13. Riparare le cose rotte anziché sostituirle A volte basta pochissimo per rimettere in funzione un orologio o per ricamare un decoro sopra a un piccolo strappo di un vestito.

14. Attenzione al riscaldamento Mantenere in casa una temperatura intorno ai 20°-22°, cercando di non accendere troppo il riscaldamento in inverno.

15. Fare l’orto sul balcone Si possono coltivare verdure ed erbe aromatiche (basilico, rosmarino, salvia…) che vi faranno risparmiare sulla spesa e avere prodotti freschi.