Classe III Scuola secondaria di primo grado Santa Maria degli Angeli-Firenze

Il 5 dicembre 2022 potrebbe essere una data fondamentale per la storia dell’uomo. Per la prima volta in un esperimento di fusione nucleare è stata prodotta più energia di quella utilizzata e per giunta pulita. L’energia nucleare deriva da profonde modificazioni della struttura della materia, in particolare dalla perdita di una piccola parte della massa dell’atomo. Questo fenomeno fu scoperto dallo scienziato Albert Einstein più di un secolo fa, ma limiti tecnici hanno finora permesso di sfruttare questo principio in forma molto limitata, e nei processi nucleari attualmente conosciuti solo una piccolissima parte della materia si trasforma in energia.

Due sono i processi che possono produrla: quello a fusione e quello a fissione o scissione. Nella fusione nucleare due elementi come il deuterio e il trizio vengono spinti con forza l’uno contro l’altro fino a crearne un nuovo, l’elio, che è meno pesante rispetto alla somma degli altri due.

La quantità di materia mancante si trasforma così in energia pulita e tutti i diversi elementi ottenuti nella precedente fusione sono riutilizzabili senza lasciare scorie. Questo processo è sempre stato svolto in via sperimentale, senza mai ricavare più energia di quella utilizzata per compierlo, ma il 5 dicembre 2022, nella struttura sperimentale del Lawrence Livermore National Laboratory in California, 192 fasci laser hanno veramente ricreato in piccolo quello che accade nel sole. Espandendosi, il plasma colpito dai raggi X ha compresso il deuterio e il trizio fino a ottenere le condizioni ideali per innescare la reazione di fusione.

Questo metodo è riuscito a superare in efficacia il progetto Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) la cui costruzione è iniziata nel 2007 a Cadarache (Francia). Iter è un prototipo sperimentale di reattore a fusione, frutto di un accordo tra Ue, Russia, Usa, Giappone, Cina, India e Corea del Sud. Il costo di Iter è valutato in circa 15 miliardi di euro a cui l’Ue, come realtà ospitante, contribuisce per il 45% e ciascuno degli altri 6 partner per il 9%. È uno dei progetti più avanzati nella realizzazione di energia elettrica da fusione basato sul Tokamak, un reattore capace di riportare a 100 milioni di gradi i nuclei di due elementi, con lo scopo di fonderli.