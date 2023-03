Classe III scuola secondaria di primo grado San Giuseppe - Firenze

FIRENZE

Di smart city o “città intelligente“, si parla da anni, ma spesso il termine è utilizzato in modo vago o improprio, senza una vera e propria conoscenza specifica dell’argomento. Ma cosa sono davvero queste città innovative? Un sogno, una visione utopica o qualcosa di concreto che viene già applicato?

Il concetto di smart city si è evoluto nel tempo con la rapida evoluzione delle tecnologie, dei processi di digitalizzazione e delle mutevoli esigenze delle città. Organizzazioni, istituzioni e centri di ricerca hanno dato varie definizioni di questo concetto, ognuno privilegiando una o più prospettive.

Forse ci aiuterà a chiarire la definizione dell’Unione europea: "Una smart city è un luogo in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti con l’uso di soluzioni digitali a beneficio dei suoi abitanti e delle imprese. Una città intelligente va oltre l’uso delle tecnologie digitali per un migliore utilizzo delle risorse e minori emissioni. Significa reti di trasporto urbano più intelligenti, impianti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei rifiuti migliorati e modi più efficienti per illuminare e riscaldare gli edifici. Significa anche un’amministrazione cittadina più interattiva e reattiva, spazi pubblici più sicuri e un migliore soddisfacimento delle esigenze di una popolazione che invecchia".

La smart city è, quindi, una città che gestisce le risorse in modo intelligente, mira a diventare economicamente sostenibile ed energeticamente autosufficiente, ed è attenta alla qualità della vita e ai bisogni dei propri cittadini.

Le smart city sono caratterizzate da un elevato livello di connettività e tecnologia ma troviamo anche ampi spazi verdi, il traffico è più fluido ed è possibile praticare una mobilità sostenibile fatta di bike sharing, car sharing e auto ibride o elettriche. Il concetto di città intelligente va quindi oltre le sole innovazioni tecnologiche e racchiude in sé un nuovo modo di vedere la realtà urbana, incentrato sul benessere dei cittadini e sull’efficienza energetica.

Varie ricerche, infatti, hanno dimostrato che un luogo di questo tipo è in grado di offrire una serie di benefici, fra i quali l’aumento dei livelli di salute di chi vi risiede, una riduzione dell’inquinamento, maggiori possibilità di lavoro e anche un ritorno in termini di guadagno finanziario.