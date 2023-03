Classe III A scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Incisa Valdarno

Per salvaguardare l’ambiente e difendere la vita del Pianeta che ci ospita, è necessario vivere in modo sostenibile. Come potrebbe avvenire? Dovremmo intraprendere un cammino che riguarda molti aspetti della nostra vita: consumare meno e meglio (occorre rivoluzionare il nostro modo di produrre e consumare per non compromettere la sopravvivenza delle generazioni future), usare le risorse naturali in modo sostenibile, rendere le nostre città verdi, solidali e inclusive, cioè attente ai bisogni di tutti coloro che le abitano e sostenibili. La green economy è lo sviluppo attraverso investimenti che favoriscono la sostenibilità sociale e ambientale, riducono emissioni di carbonio e inquinamento, aumentano l’efficienza delle risorse, conservano l’ecosistema ed evitano la perdita della bio-diversità. La green economy crea occupazione nell’ambito dei "lavori verdi", accerta la crescita economica in modo sostenibile, previene e riduce l’inquinamento ambientale. Inoltre cerca di ottimizzare l’uso dei trasporti: a tal proposito è in via di sviluppo il progetto Hyperloop di treni a lievitazione lanciato nel 2012 da Elon Musk. Questi treni consumerebbero un quarto dell’energia utilizzata dalle soluzioni esistenti, costo di installazione basso e netta riduzione dei tempi di trasporto. Un aspetto interessante della green economy è l’economia verde inclusiva, basata sui principi di condivisione, collaborazione, solidarietà, resilienza e circolarità. Immaginiamo che vi sia la necessità di potenziare il settore dei trasporti in una città: la migliore soluzione sarà sicuramente quella che salvaguarderà il piano ecologico, creando una città più vivibile e meno congestionata e quello sociale, migliorando perciò la salute dei cittadini.

L’Agenda 2030 pensa a come creare città sostenibili e inclusive: le città di domani dovranno essere più verdi e autosufficienti, dovranno soddisfare i propri bisogni senza sfruttare il territorio, ma in armonia con esso, dovranno essere resilienti, cioè capaci di adattarsi ai cambiamenti. Tuttavia vi sono alcune criticità che rallentano la diffusione della green economy a livello globale come, per esempio, l’aumento dei prezzi, il greenwashing, ovvero le aziende che costruiscono un’immagine non vera per celare gli effetti negativi sull’ambiente causati dall’oggetto da loro venduto. Perché tutto ciò si possa avverare è necessario che l’economia non abbia come obiettivo quello della crescita fine a se stessa, perché le risorse naturali sono limitate, così come la capacità degli ecosistemi di assorbire i rifiuti che derivano dalle attività umane.