Classe II D Scuola secondaria di primo grado "Puccini" - Firenze

Il 24 marzo la scrittrice fiorentina Saschia Masini, classe 1983, è venuta nella nostra scuola a parlarci del suo romanzo Dadieci, edito da Piemme. Da tempo il nostro docente di Lettere era entrato in contatto con lei e insieme avevano deciso di organizzare l’evento, poi il nostro prof ci ha presentato il libro e noi l’abbiamo letto. In un’ora abbiamo intervistato l’autrice e lei ha cortesemente risposto alle nostre domande.

Che effetto le fa tornare oggi da scrittrice nella scuola dove è stata un’alunna?

"Tanta tenerezza. Arrivare qui e rendersi conto che la memoria ti sa guidare e dire esattamente dove fosse ogni cosa è tenero e rassicurante. Ci sono alcuni laboratori che non c’erano, ai miei tempi, ma l’essenza è quella, e se chiudo gli occhi...".

C’è qualcosa di autobiografico nel suo libro?

"Non solo c’è qualcosa di autobiografico: Dadieci non esisterebbe senza la storia del mio babbo (il Marzio vero, quello della dedica), senza la mia famiglia in generale. Questo non significa che la storia sia esattamente identica alla versione reale, ma c’è davvero tanto di vero".

Ha avuto un’idea chiara della trama fin dall’inizio?

"Assolutamente no! Sapevo dove si andava a parare, ma come... è sempre un gran mistero quando si inizia! Per lo meno per me".

C’è qualche altro libro o autore che l’ha ispirata mentre scriveva il suo libro?

"Non che io scriva come lui in nessun modo (magari!) ma quando scrivo, penso sempre a Cormac McCarthy sperando di riuscire ad arrivare alla sua essenza e profondità".

C’è qualcuno che le ha fatto capire che avrebbe potuto fare la scrittrice?

"Ho avuto tre grandi maestriprofessori nella mia vita che mi hanno fatto appassionare alle lettere e alla scrittura, spronandomi a fare sempre meglio: la mitica maestra Gina (mai saputo il suo cognome, ma rimarrà un faro per me) della quarta elementare, la prof Giarrizzo che insegnava proprio qui, alla Puccini, e il prof Valter Puccetti, al Liceo Dante. Devo tanto a ognuno di loro".

Ha un consiglio particolare per la narrazione di una storia?

"Leggete, leggete, leggete e girate con in tasca sempre un taccuino per appuntarvi quello che vi diverte, vi interessa, vi commuove. Mettetelo lì: vedrete che tornerà comodo! E siate curiosi!".

Sta scrivendo un altro libro? Può anticiparci qualcosa?

"Il mio secondo bambino di carta (quelli reali sono cinque!) è già fuori nelle librerie, si intitola ‘Dora per sette’, racconta di qualcosa che ho vissuto un po’ in prima, un po’ in seconda persona, e non vedo l’ora di sapere cosa ne pensiate! E, per il resto, assolutamente sì! Sono all’opera su ben due romanzi".