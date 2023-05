Classe II D - Scuola secondaria di primo grado Altiero Spinelli di Scandicci

Vi siete mai chiesti che cosa rende noi ragazzi veramente felici? Un panino al kebab, la PlayStation, “spippolare” al cellulare, ascoltare un brano di Sfera Ebbasta, prendere un bel voto a matematica o magari a grammatica. In molti risponderebbero così, ma noi abbiamo un’opinione diversa: tutte queste esperienze, se vissute nella propria individualità, determinano un benessere effimero. I momenti più lieti e memorabili sono quelli condivisi con i nostri amici. Per noi ragazzi avere delle relazioni positive con i nostri coetanei è vitale. Ne abbiamo sperimentato la mancanza durante il periodo pandemico. L’obbligo di vederci solo al di là di uno schermo ci ha indotto a chiuderci in noi stessi ed ha causato, in molti, un profondo senso di solitudine e demoralizzazione. Ritrovarsi faccia a faccia, soprattutto con persone con cui ci sentiamo affini, influenza in positivo il nostro umore. Il gruppo dei pari però non sempre è un porto sicuro. "Quando mi trovo in un gruppo talvolta penso di essere inutile e inadatta, come se fossi una macchia d’inchiostro su un foglio bianco". Questo è ciò che ha detto una nostra compagna durante un sondaggio svolto in classe, dal quale sono emerse molte difficoltà nella socializzazione, per il timore di non essere accettati e rimanere dunque esclusi dagli altri componenti del gruppo. Ma come esiste il lato più oscuro e deprimente della società, esistono anche astri splendenti e calorosi: sono le persone empatiche. L’empatia è la capacità di comprendere i sentimenti degli altri riconoscendoli come fossero propri. Essere empatici significa calarsi nei panni dell’altro in situazioni piacevoli e non.

Per rendere il gruppo dei coetanei un ambiente in cui sentirsi a proprio agio, senza conflitti, è necessario seguire anche delle regole di convivenza. Le nostre proposte: ascoltare gli altri e comunicare apertamente le proprie esperienze e sentimenti; evitare commenti offensivi o ridicolizzare le opinioni altrui; essere disponibili e aiutare chi ci sta accanto nei momenti di difficoltà; imparare a conoscere realmente le persone davanti a noi senza alcun pregiudizio. Ricordiamo, infatti, che tutti abbiamo dei diritti personali, ma anche dei doveri verso la comunità nel pieno rispetto delle proprie peculiarità, come si afferma nell’all’articolo 3 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali”.