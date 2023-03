Classe II A Scuola secondaria di primo grado Altiero Spinelli di Scandicci

Abbiamo parlato in classe di alimentazione e spesa sostenibile e ci siamo chiesti quale fosse, nel concreto, il significato di questi termini. Potremmo dire che un’alimentazione è sostenibile quando è “sopportabile” da tutti. Non inquina, rispetta la salute del consumatore, degli animali allevati, dei lavoratori ed è un’alimentazione accessibile a tutti, anche economicamente. Ma quando facciamo la spesa come possiamo capire se ciò che compriamo ha un ridotto impatto ambientale? Quando acquistiamo un prodotto alimentare chiediamoci se: 1) è a “km 0”, cioè viene da zone vicine, così da ridurre i trasporti e le emissioni di anidride carbonica, 2) proviene da agricoltura biologica o con ridotto uso di fertilizzanti e pesticidi, 3) non proviene da allevamenti intensivi che prevedono la custodia, la crescita e la riproduzione degli animali in spazi ristretti e confinati, 4) l’imballaggio è fatto di materiale riciclabile, così da produrre meno rifiuti, 5) è stato prodotto nel rispetto dei diritti dei lavoratori, che quindi guadagnano in modo adeguato e lavorano in un ambiente sicuro per la salute.

Anche investire in un’agricoltura sostenibile è importante. Abbiamo invitato a scuola Riccardo Bocci, agronomo e fondatore dell’associazione “Reti Semi Rurali” di Scandicci che promuove il contatto, il dialogo e la condivisione di informazioni sull’agrobiodiversità tra varie organizzazioni in Italia. Ci ha detto che la maggior parte delle calorie che ingeriamo attraverso l’alimentazione provengono da pochissime specie di piante; queste sono state selezionate perché più produttive ma così facendo è stata ridotta la biodiversità. Ci ha spiegato che la modernizzazione dei sistemi agricoli ha causato la perdita di quasi l’80% della diversità delle piante. Ad esempio nel caso del riso circa il 65% della superficie è coltivata con solo 4 varietà. La riduzione dell’agrobiodiversità determina vari fenomeni, ad esempio: 1) il paesaggio agrario diventa uniforme e diminuisce la biodiversità delle specie selvatiche (come gli insetti impollinatori), 2) aumenta l’inquinamento ambientale e lo squilibrio degli ecosistemi, 3) diminuisce la conoscenza sulle varietà locali da parte degli agricoltori. Scrivere questo articolo ci ha permesso di approfondire il contenuto dell’obiettivo 2 dell’Agenda 2030, che è stato al centro del biennio interculturale del nostro istituto 2021-23 “Noi, cibo, terra, sfida etica globale” con conferenze ed eventi a cura di molti esperti esterni (www.spinelliscandicci.it).