Classe I C Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci-Lastra a Signa

Il prossimo 28 marzo l’Aeronautica Militare Italiana raggiungerà il grande traguardo dei 100 anni di vita, da quando negli anni ’20 la Regia Aeronautica viene costituita come forza armata autonoma. Negli anni dopo la Grande Guerra i suoi piloti si rendono protagonisti di molte iniziative in Italia e nel mondo. Dopo alcune esaltanti imprese individuali, iniziano i lunghi raid di gruppo che hanno come ideatore Italo Balbo, ministro dell’Aeronautica: le crociere nel Mediterraneo occidentale e orientale. Nel 1930 iniziano i preparativi per la prima traversata in formazione dell’Oceano Atlantico fino al Brasile. Nel 1933 una formazione di 24 idrovolanti compie la trasvolata fino agli Stati Uniti d’America: dopo 18 giorni nei cieli i velivoli raggiungono una New York in festa per l’impresa. Il volo ha cambiato i suoi connotati, da un’impresa individuale ad una di squadra.

In questi anni la Regia Aeronautica detiene ben 33 record degli 84 stabiliti dalla Federazione Internazionale. La forza armata si distingue prima in Etiopia e poi in Spagna dove invia numerosi volontari sotto le insegne dell’Aviazione Legionaria. All’entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania, la Regia può contare su 3.000 velivoli, anche se talvolta inferiori alle prestazioni dei mezzi avversari e alleati. I piloti italiani si battono con grande coraggio e capacità in Africa, nel Mediterraneo, nei Balcani, in Russia e anche sul territorio italiano, ma devono soccombere di fronte al nemico. Alla fine l’Arma ha perso migliaia di aviatori.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, con l’ingresso nella Nato, l’Aeronautica Militare è migliorata e può affidarsi agli aerei jet che sostituiscono quelli ad elica. Alcuni avvenimenti della forza armata che dobbiamo ricordare sono l’eccidio di Kindu, in Congo, nel 1961, mentre dopo la caduta del muro di Berlino si generano una serie di conflitti ai quali l’Aviazione partecipa impiegata in forze di pace. Nel 1963 l’Italia diventa la 3ª nazione al mondo a lanciare in orbita un satellite artificiale. In occasione del centenario, si svolgeranno moltissimi eventi: il museo dell’Am riaprirà dopo una revisione di tutte le parti espositive. Ci saranno attività e manifestazioni sportive nazionali e internazionali per tutto il 2023. Inoltre uno sceneggiato su Francesco Baracca trasmesso sui Rai 1 e varie esibizioni delle Frecce Tricolori, anche a Firenze, i prossimi 5 e 15 maggio. Fra i gadget fumetti a carattere aeronautico, francobolli, un almanacco, una moneta commemorativa da 2 euro e un album di figurine.