Maltempo, studenti di Faenza in gita ospitati a Firenze

Firenze, 17 maggio 2023 – Un’altra disavventura per una classe in gita. Dopo gli studenti bloccati a Palazzuolo sul Senio, circa 45 studenti e 4 insegnanti di Faenza che si trovavano in gita scolastica saranno ospitati a Firenze, in una struttura del Comune, in quanto non possono rientrare nella loro città, invasa da acqua e fango.

La protezione civile, si spiega dal Comune, si è subito attivata e i giovani, che attualmente si trovano a La Spezia, arrivano nel tardo pomeriggio a Firenze. Nell'accoglienza dei ragazzi è coinvolta anche la Fondazione Caritas Onlus.

"È stata una corsa contro il tempo per trovare una sistemazione adeguata a questi ragazzi e ai loro insegnanti - hanno spiegato l'assessora al welfare Sara Funaro e l'assessora alla protezione civile Elisabetta Meucci -. La scelta alla fine è caduta sulla Foresteria Pertini, la struttura sociale a Sorgane”.