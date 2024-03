Clamoroso al Cibali! Parola a un nativo radiofonico Per il centenario della radio, intervista a Riccardo Cucchi, storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto". La radio è importante per aver raccontato la realtà e stimolato la fantasia umana. Oggi il linguaggio è cambiato, ma la radio resta diffusa per la sua versatilità. Cucchi consiglia curiosità, conoscenza delle parole e passione per il giornalismo.