Ciurnelli: “Il piano traffico di Firenze dovrà dare risultati in 2 anni”

Firenze, 17 settembre 2025 - "Il piano del traffico dovrà dare risultati tangibili nell'arco dei prossimi due anni. Dovremmo misurarci su quello", sui bus "dobbiamo capire insieme al gestore e alla Regione se è possibile ipotizzare delle modifiche e soprattutto in alcuni casi dei potenziamenti, anche transitori, in attesa delle tranvie". È quanto ha dichiarato Stefano Ciurnelli, nuovo consulente per la mobilità del Comune di Firenze, nel corso di una incontro stampa con la sindaca Sara Funaro. Ciurnelli ha sottolineato che "Firenze ha un ruolo molto complesso: ci sono i residenti, i pendolari, i city users che usano aeroporto, stazione e le cui esigenze sono ancora diverse. Tutto questo 'cuba' giornalmente un milione di spostamenti auto nel giorno feriale. È necessario gestire l'esistente attraverso un piano che sia capace di minimizzare i disagi". Ciurnelli ha dichiarato che "sarà presente a fianco della giunta e a servizio di questa città con una cadenza pressoché settimanale". Ha poi evidenziato che un altro "tema fondamentale è saper capire e interpretare come funzionano i cantieri e quali sono le sovrapposizioni". "Non ho ancora visto - ha anche detto - il sistema di regolazione semaforica, magari riuscissi ad avere la bacchetta magica, anche se capisco le aspettative". Il consulente per la mobilità ha poi fatto riferimento al traffico merci dove serve "una regolamentazione sempre più spinta".