Ciucchi (Psi): "Emarginato dall'amministrazione comunale. Ecco perché mi sono dimesso"

Figline e Incisa (Firenze), 26 settembre 2025 - In una lunga nota, l’ormai ex vicesindaco di Figline e Incisa Umberto Ciucchi spiega il perché delle sue dimissioni e dell’uscita definitiva del suo partito, il Psi, dalla maggioranza in Comune. È un lungo e amaro elenco di un impegno importante da parte sua e dei colleghi socialisti, dice, che non ha trovato accoglienza né tantomeno gratitudine da parte dell’attuale amministrazione guidata da Valerio Pianigiani. “La nostra scelta è stata sofferta, ma inevitabile – spiega Ciucchi –:un’alleanza può reggere solo se si fonda sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla cultura di governo. Fin dal giorno della vittoria elettorale il Pd ci ha fatto sentire più avversari che alleati”.

Tra gli episodi di frattura ricordati da Ciucchi vi sono la richiesta all’indomani delle elezioni, di rinunciare alla carica di vicesindaco che sarebbe stata, a parere dei socialisti, il naturale riconoscimento dell’affermazione elettorale da parte del partito che ha eletto due consiglieri. Poi è arrivata la "revoca brutale, sia dal punto di vista umano che politico” dopo pochi mesi dall’inizio del mandato delle deleghe all’assessore socialista Fabio Gabbrielli. A ciò si sarebbero aggiunti atteggiamenti di “emarginazione”, dalla mancata delega a rappresentare il Comune in occasioni pubbliche fino all’esclusione da momenti decisivi come le riunioni preparatorie del bilancio. Nel suo intervento, l’ormai ex vicesindaco rivendica alcune iniziative portate avanti in questi mesi: la proposta di un sistema misto di raccolta dei rifiuti con isole ecologiche e cassonetti interrati nei centri storici, per ridurre i costi e migliorare il decoro urbano; un progetto organico per il centro storico, che comprendeva anche l’arretramento dei paletti nei corsi principali per favorire parcheggi a servizio di residenti e attività commerciali; il sostegno a interventi infrastrutturali previsti nel PUMS, tra cui due parcheggi presso le stazioni di Figline e Incisa e una nuova circonvallazione; la richiesta di fondi per la messa in sicurezza degli impianti sportivi, tra cui lo stadio “Del Buffa” e quello di Incisa, oltre alla proposta di istituire una “Festa dello Sport” coinvolgendo tutte le società del territorio; un piano di interventi dedicato alle frazioni, in linea con gli impegni presi in campagna elettorale. Tutte proposte che di fatto sono cadute nel vuoto o depauperate. “Intorno a me è stato creato un vuoto politico e istituzionale – lamenta Ciucchi – al punto che persino la comunicazione istituzionale mi è stata preclusa. In questa vicenda non è stata delegittimata solo la mia persona, ma anche l’immagine dell’amministrazione e del suo stesso sindaco”. Rivendica il lavoro svolto “con passione, serietà e umiltà”, ma il PSI – ribadisce – non può continuare a proseguire in una coalizione che, a suo giudizio, ha preferito “pretesti e contrasti interni alla ricerca di mediazione e sintesi politica”. L’uscita del Psi dalla maggioranza apre una nuova fase ancora più delicata rispetto alla crisi di primavera, che era stata ricucita grazie a un azzeramento di giunta con Ciucchi nominato vicesindaco. Ora c’è da ridefinire gli equilibri politici senza la presenza dei socialisti in maggioranza.