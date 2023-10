Cittadini senz’acqua a causa di una perdita occulta. Autobotte a Fiesole

Fiesole (Firenze), 21 ottobre 2023 – Problemi con l’approvvigionamento di acqua nella giornata di oggi, 21 ottobre, nel comune di Fiesole. Il disservizio, che interessa via dei Bosconi, via dell’Olmo, via Faentina (nel tratto delle zone interessate), in località Casa al Vento e limitrofe, sono causati da una perdita occulta sulla rete idrica. Così specifica Publiacqua in una nota e assicura: “I nostri tecnici hanno effettuato in tutta la giornata una battuta di ricerca che proseguirà anche nelle prime ore della mattina di domenica 22 ottobre. In attesa di individuare il guasto il deposito dell’Olmo viene integrato con autobotte in modo da limitare al massimo gli effetti del disservizio. Un’autobotte con rastrelliera sarà posizionata in località Quattro Strade. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema sta creando loro”.