Città Slow, la rete dei luoghi “a misura d’uomo“ Oggi il mercato dei prodotti enogastronomici

L’Italia delle Città Slow si ritrova oggi a Greve in Chianti. Limoncello, ceramiche e mozzarella di bufala dalla Campania, acciughe e pesto dalla Liguria, tortellini e Parmigiano Reggiano dall’Emilia Romagna, prosciutto San Daniele dal Friuli Venezia Giulia. Sono alcuni prodotti presenti alla seconda giornata della mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali della rete internazionale delle Città del Buon Vivere, promossa e organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale naturale Le Botteghe di Greve. "Siamo felici – sottolinea l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - di offrire un’opportunità di confronto e scambio con le altre città italiane che fanno parte del network. E di condividere con la nostra comunità l’importanza di riscoprire i ritmi lenti, dedicare attenzione alle tematiche ambientali, valorizzare le caratteristiche culturali e culinarie". Saranno presenti anche l’Abruzzo con il pane a legna, l’Umbria con il vino bianco e il miele, le Marche con il tartufo bianco e quello nero, e la Toscana con il tartufo di San Miniato e le specialità di Anghiari. La manifestazione si terrà in piazza Matteotti dalle 10 alle 19. Tra i prodotti sarà disponibile anche il volume di Paolo Saturnini, "Anima e Cuore, manuale del sindaco Slow", curato dal figlio Giulio. Informazioni: Ufficio Promozione del territorio: 055 8545271.