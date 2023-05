Città offesa, i perché di una battaglia

Da sempre La Nazione – e in particolare nelle ultime settimane con un lungo e dettagliato dibattito a puntate sul fenomeno dell’overtourism – si batte per preservare il decoro della città e del suo centro storico, fragile per natura e da sempre esposto ai rischi collegati al turismo di massa. Un turismo che ovviamente porta ricchezza e benessere a un’intera comunità ma che, quando i suoi numeri raggiungono soglie non sopportabili per un centro dalle dimensioni tutto sommato ridotte, deve essere necessariamente governato.

La gestione dei flussi è uno dei punti chiave dell’argomento ma è un’operazione di lungo termine che necessita fisiologicamente di una programmazione attenta e, appunto, di lungo periodo. Dove invece si può intervenire tempestivamente – ed è quello che il nostro giornale chiede con insistenza a istituzioni e associazioni di categoria – è sull’estetica di un certo tipo di commercio. Mutande in bella vista, chincaglierie d’ogni tipo, opere d’arte offese e maltrattate su magliette e souvenir di dubbio gusto. Davvero, ci chiediamo con i fiorentini, non si può fare nulla per migliorare le cose?