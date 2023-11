Città metropolitana di Firenze acquista un immobile a uso scolastico

Firenze, 22 novembre 2023 - La Città metropolitana di Firenze, nel corso della seduta odierna del Consiglio, ha ratificato l'acquisto di un edificio 'volano' a uso scolastico in via Pergolesi, a Firenze: il costo dell'operazione è di 1,5 milioni e l'immobile ha una superficie lorda di oltre 3100 mq. Come dichiarato dal sindaco metropolitano Dario Nardella si tratta "di una risposta in modo operativo a tutte le esigenze delle scuole superiori dell'area fiorentina" in caso di "traslochi legati ai lavori che occorre fare durante l'attività scolastica". L'atto fa parte della delibera di aggiornamento al Documento unico di programmazione. "Nei prossimi anni sono previsti molti interventi nelle scuole superiori e per questo è necessario acquistare questo edificio che possa consentire di sopperire alle esigenze delle scuole interessate dai lavori", ha dichiarato Massimo Fratini, consigliere delegato all'edilizia scolastica.