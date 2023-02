Città già piena di turisti La sorpresa di febbraio

Ristoranti pieni, bar e pasticcerie presi d’assalto. Alberghi che nel weekend toccano un tasso di occupazione che sfiora il 70%. "Siamo a febbraio, un periodo di bassa stagione, ma sembra di essere già in primavera. I nostri locali sono pieni, io stesso non riesco a fermarmi un attimo. Chi ha chiuso, pensando di approfittare del calo dei flussi turistici, sta pensando di riaprire" sottolinea Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze.

"Ci sono tantissimi italiani ma anche europei, – prosegue - nemmeno prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria si registravano questi numeri, finalmente possiamo dire di essere ripartiti". Per Cursano, la crisi e i portafogli più leggeri, hanno cambiato le abitudini delle persone: "Tanti preferiscono muoversi in bassa stagione per risparmiare. D’altra parte gli incrementi delle utenze e i rincari generalizzati cominciano a pesare sui bilanci familiari".

Per la classifica stilata dal portale Vamonos-Vacanze.it, Firenze è la seconda città preferita dagli stranieri per il 2023. Subito dopo Roma e prima di Venezia. Secondo i risultati del sondaggio online condotto tra 4mila visitatori internazionali di età compresa tra i 18 e i 65 anni, l’Italia, con Firenze nella top 3, è tra le destinazioni più amate. Lo è sicuramente per gli europei: il 78% dei francesi vorrebbe organizzare un viaggio in Italia, seguiti dal 73% dei tedeschi, il 66% degli inglesi e il 54% degli olandesi. "La cosa impressionante – sottolinea Marcello Mini, segretario dell’associazione dei Cassettai storici fiorentini – è che ci sono anche diverse scolaresche. Ragazzi in gita non ne avevamo mai vista prima di ora". Mini, il portavoce degli storici bancarellai, il centro lo conosce bene. E la fotografia che scatta è dettagliata:

"Sono tornati i sudamericani e ci sono tanti europei, francesi, inglesi e tedeschi in testa. Ma la fetta maggiore di mercato è rappresentata dagli italiani" aggiunge. Simone Lapis, vice presidente dell’Associazione dei bancarellai storici del Porcellino, incrocia le dita: "Il 2022 è stato un anno con risultati sopra ogni aspettativa e anche nel mese di gennaio abbiamo avuto tanti turisti. In questi giorni poi sono finalmente tornati gli orientali, sia coppie che comitive. Ci auguriamo che questa ondata di gelo pass velocemente. Il meteo è determinante per la nostra attività".

Rossella Conte